El entrenador del PSG, Cristopher Galtier, está en el ojo del huracán por presunto escándalo de racismo

De acuerdo con información que filtró el comunicador Romain Molina , el técnico del PSG le habría pedido al exdirector deportivo del Niza , Julien Forunier , que no contratara a futbolista de origen afro, ni que tuvieran ascendencia musulmana, cuando ocupaba el banquillo del Niza el año pasado .

Al parecer, Galtier habría enviado un correo en el que decía que en el cuadro del sur de Francia que no podían tener tantos jugadores de ese origen porque no se correspondían con la identidad de la ciudad, que es la capital de los alpes marítimos franceses y hace parte de la región de la Costa Azul, donde suelen vivir personas con altos ingresos económicos.

En la prensa francesa se especula con que, de confirmarse que los señalamientos son ciertos, las directivas del PSG lo despediría de inmediato, pero aún no hay un pronunciamiento oficial que lo ratifique.

Sin embargo, de acuerdo con información que pudo establecer la agencia EFE, Galtier y su grupo de abogados desmintieron la veracidad de esa denuncia y se están planteando demandar a quienes filtraron la información por injuria y calumnia.

No obstante, de darse el despido de Galtier, no sería una sorpresa, pues el entrenador francés no pudo conseguir el gran objetivo por el que lo contrataron: que el PSG quedara campeón de la Champions.