¿España o Marruecos? Faltan 4 años, pero ya hay disputas por el lugar de la final del Mundial de 2030

En este contexto, el influyente presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró el miércoles que este evento planetario tendría lugar en su país. “La provincia de Benslimane acogerá la final de la Copa del Mundo. Les guste a algunos o no”, dijo el señor Lekjaa durante una reunión pública organizada en esta misma región, según un vídeo publicado por medios locales, entre ellos el semanario Tel Quel.

Preguntada por la AFP, la FIFA aseguró sin embargo el viernes que aún no se ha tomado ninguna decisión. “Tal y como se indicó el 5 de agosto de 2026, la FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”, afirmó un portavoz de la máxima instancia del fútbol mundial.

¿Qué dicen desde España sobre la sede de la final?

Mientras las diferencias se acumulan entre los reinos vecinos, las palabras del presidente de la FRMF han suscitado agitadas reacciones en España.

Consultado sobre el tema el viernes en rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, se pronunció él mismo a favor del estadio Santiago Bernabéu.

“Me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento de que un país como el nuestro tenga al menos un partido” del Mundial, declaró primero el técnico portugués. Para Mourinho, “si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde han jugado algunos de los mejores futbolistas de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, creo que debería ser aquí”, continuó.

Mourinho insistió en que su opinión no tiene nada que ver con que sea técnico del Real Madrid, “si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo”.