Tras anunciar a Deossa y a Castillo, ¿cuál es la verdad sobre Teo y Nacional?

La verdad sobre Teo

A Teófilo Gutiérrez lo han relacionado en los últimos días con Nacional y fue porque el futbolista dijo en un en vivo que le gustaría jugar en el club verde y después, en una entrevista con Espn, ratificó que era un equipo tentador. “Es una institución muy grande que le gusta pelear torneos importantes”.

La verdad es que su empresario sí lo ofreció al conjunto antioqueño, pero los directivos le manifestaron que no había interés por el delantero barranquillero.

Publicidad

El mismo técnico, Paulo Autuori, desmintió también esa posibilidad. “A mí no me gusta especular, no me gusta eso. La calidad de los jugadores es algo que uno tiene que reconocer, pero no es por ahí, no es por Teo Gutiérrez por donde vamos. Y no tiene que ver con Teo, tiene que ver con la idea que se tiene acá”.

Igual sucedió con el extremo o enganche, Frank Castañeda, a quien su representante ofreció al club, pero en esa posición ya están cerradas las vacantes. Así que con Deossa y Castillo, Nacional cierra su libro de contrataciones.