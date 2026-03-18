Tras la derrota ante Millonarios, Diego Arias dijo que es un resultado que duele, pero que hay que corregir y seguir

En redes sociales los mensajes de los hinchas son claros, están cansados de la falta de autocrítica del técnico Diego Arias, y las dos derrotas contra Millonarios acabaron la paciencia de los seguidores verdolagas. Aunque en el duelo en El Campín sucedieron tres hechos puntuales que marcaron el rumbo de la victoria azul: el penal errado de Alfredo Morelos y las expulsiones de los dos capitanes William Tesillo y Jorman Campuzano, los hinchas están molestos por las dos derrotas consecutivas ante Millonarios. En rueda de prensa, el técnico Arias dijo estar dolido por el resultado y el desarrollo del partido, pero también mencionó que han logrado algunos resultados importantes y que la buena posición en la tabla les permite trabajar tranquilos en busca de corregir los errores que les costaron estas derrotas.

Sobre las dos derrotas ante Millonarios por Copa Sudamericana– que costó la eliminación del torneo internacional– y por la Liga, Arias mencionó que “son dos resultados que, a las personas que trabajamos en Nacional y a los que nos siguen nos duelen, por eso hay que reflexionar, corregir, pero habíamos tenido dos buenos resultados, estamos en buena posición con toda la ilusión y las posibilidades en nuestras manos de cerrar bien esta fase e ir por nuestros objetivos en Liga”. Arias también sostuvo que, “es un partido y un resultado que nos duele mucho, se había planteado y se estaba jugando un tipo de partido que para nosotros estaba previsto y queríamos ganarlo, pero todo lo que pasó nos afectó y ahora solo es trabajar corregir y que no nos pase de nuevo. Es una pena y un dolor grande no haber alcanzado el resultado y nos toca es analizarlo profundamente y corregir para no volver a vivir algo así de nuevo”.

Sobre el balance del juego en El Campín, Arias puntualizó que “es complejo de hacer un análisis profundo por las dos expulsiones que nos afectan en momentos claves del juego, además el errar el penal nos llevó a hacer un partido que no queríamos hacer”. “Es imposible no tomar en cuenta las expulsiones en un partido difícil, enfrentamos a un rival que con su gente quería hacer un gran juego, sabíamos que iba a ser un rival intenso, muy físico y con dos jugadores menos nos afectó bastante”.