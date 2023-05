David González no sigue como técnico del DIM, estas son las posibles razones de su salida

El técnico David González no seguirá en la dirección técnica del DIM, así lo anunció el club en un comunicado oficial este lunes.

Por eso, el equilibrio no le dio al extécnico rojo, que con el equipo marcó 11 anotaciones en ese mismo número de juegos. Una estadística que no estaba nada mal en ataque, pero que no alcanzó a solventar su déficit defensivo.