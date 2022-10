- Que Once Caldas o Millonarios pierdan y que Junior no gane.

Acá les dejamos las posibilidades de los otros equipos que están en la pelea:

Pasto (31 puntos)

Ocupa la tercera casilla, clasifica si gana o empata. Incluso perdiendo podría obtener el cupo si se le dan 3 de estas cinco situaciones: que Nacional no gane, que Junior no gane, que Millonarios tampoco, que América pierda pero no por más de cuatro goles y que haya ganador entre Santa Fe y Once Caldas.

Santa Fe (31 puntos)

Ganando está en los cuadrangulares con 34 puntos y empatando también (32). Si pierde necesita dos resultados de estos 4 posibles: Unión Magdalena gana pero solo por un gol, Millonarios no gana, Junior no triunfa o Nacional no gana.

América (30 puntos)

Si consigue la victoria clasifica y si empata también a no ser que haya una debacle de goles, como perder por tres anotaciones y que Junior gane por el mismo número de goles y que además todos los que están detrás ganen y lo superen en la tabla. Solo en ese escenario podría ser eliminado con el empate. Si pierde podría clasificar, pero tendría que hacerlo por un gol y que se le den 3 de estos 4 escenarios: que Once Caldas pierda, que Millonarios no gane, que Nacional tampoco y que Junior no triunfe.

Once Caldas (30 puntos)

Ganando se clasifica, empatando necesitaría un resultado de los siguientes: que Pasto pierda, que América caiga por menos de 9 anotaciones, que no haya ganador entre Bucaramanga y Pereira, que Millonarios no gane y que Junior tampoco. Si se cumple uno de esos resultados, clasifica con el empate. Si es derrotado por la mínima diferencia puede clasificar si se le dan cuatro de cinco variables: que Millonarios pierda, Equidad gane solo por una anotación, que haya ganador entre Bucaramanga y Pereira, que Junior no gane y Unión Magdalena tampoco.

Bucaramanga (30 puntos)

Un triunfo lo clasifica. Si empata podría entrar si se dan dos de estas cinco situaciones: Pasto pierde, Unión Magdalena gana pero no por más de 8 goles, Millonarios no gana, Nacional no gana y Junior tampoco triunfa. Si pierde queda eliminado.

Millonarios (29 puntos)

Si triunfa estará en los cuadrangulares. Incluso, empatando podría llegar, siempre y cuando se le den dos de los siguientes resultados: que América no pierda con Unión, que Nacional no gane y si pierde que no lo haga por seis goles y que Junior no gane. Si se le dan dos de esas tres variables clasifica. Si pierde queda eliminado.