Atlético Nacional se juega este miércoles (5:00 p.m.) una carta crucial en su camino por la Copa Libertadores: visitar al Nacional de Uruguay con la ilusión de sellar el primer lugar del grupo. Pero en esa tarea decisiva no estará uno de sus pilares más influyentes de la temporada: Edwin Cardona. Una baja más que sensible, no solo por su jerarquía, sino por lo que sus números reflejan en la realidad ofensiva del equipo verdolaga.

No será fácil. Nacional no solo deberá superar a un rival exigente y a la presión del Gran Parque Central, sino también a la estadística que dice que cuando no está Edwin, hay más posibilidades de perder. Esa es la tendencia que el verde deberá romper. Porque llorar sobre la leche derramada no sirve de nada, y porque el fútbol también es de quienes se levantan en los momentos difíciles.

El reto para Gandolfi será encontrar alternativas. Quizá más verticalidad, quizá más presión alta, quizá una mejor versión de jugadores como Billy Arce o Marino Hinestroza. Pero sobre todo, deberá encontrar carácter. Porque si Nacional quiere demostrar que es más que la inspiración de su ‘10’, este miércoles tiene la oportunidad de hacerlo.