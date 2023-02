Es evidente que estas situaciones terminan por afectar el desempeño del seleccionado dirigido por Héctor Cárdenas , quien ha mostrado una positiva evolución en el torneo, pero tendrá que mejorar en el último cuarto de la cancha si quiere obtener uno de los cuatro cupos que entrega este certamen para la Copa Mundo Sub 20 y uno de tres que da para los Juegos Panamericanos.

Si bien se dice que existe la posibilidad de que regrese, el solo hecho de tener que abandonar la concentración en Bogotá ya le genera una distracción. Además, lo mismo se dijo tras el viaje de Durán, quien finalmente no pudo retornar.

En este compromiso, por la primera fecha del hexagonal y que se disputó en El Campín, el equipo cafetero generó numerosas opciones que no logró concretar, lo que a la postre derivó en la derrota (1-0) en el epílogo del juego tras el error del arquero Luis Marquínez , quien dejó un rebote que aprovechó Facu González (78’) para anotar.

La Selección Colombia no ha logrado subsanar la ausencia de gol que ha exhibido en el Sudamericano Sub 20, en el que por esta causa se ha privado de obtener mejores resultados. Así ha sucedido en varios partidos, entre ellos en el juego frente a Uruguay.

No debería pasar

Para el futbolista Sebastián Hernández, hoy capitán de Atlético Huila, quien fue campeón con la Selección Colombia en el Sudamericano de 2005 bajo la orientación de Eduardo Lara, en el Eje Cafetero, es indefendible el hecho de que a los jugadores se los lleven en plena competencia, decisión que va en contra de los intereses del representativo nacional y le quita categoría al torneo.

“Cuando nosotros competimos no pasaba eso, después del Sudamericano y del Mundial se hicieron las transferencias de los jugadores. En pleno torneo no se daban esas situaciones que surgen hoy en día, no sé cuál es el afán de los clubes por llevarse los jugadores en pleno evento”, manifestó.

Publicidad

Hernández indicó que este hecho es completamente irregular y les daña el proceso a los grupos que llevan años trabajando, preparándose para dejar en alto el nombre de su país. “No sé para qué ponen a un jugador a viajar nueve horas, en lugar de enviar los médicos de allá para Colombia, a que les hagan los exámenes respectivos”, opinó.

El mediocampista lamenta que se aprovechen de que estos torneos no son regulados por la Fifa y por eso pasan por encima de las Federaciones. “Esto le baja la importancia al torneo sub 20, que va a terminar como los campeonatos nacionales entre departamentos, a los que no se les da la misma importancia de antes”, concluyó.

Igualmente, el exjugador Iván “Champeta” Velásquez argumentó que “es muy poco serio que se lleven dos jugadores. Es increíble que este torneo no sea avalado por la Fifa, eso es algo ilógico. La ausencia de gol de Colombia es evidente y le quitaron a un jugador que era clave, muy cerca de iniciarse la competencia”

Publicidad

Subrayó que es normal que el futbolista quiera aprovechar estas oportunidades, pues son buenas para él, su futuro y su familia pero, sin quererlo, termina perjudicando los intereses de Colombia, que es la única selección que se ha visto afectada por esta situación.