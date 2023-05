¿Quiénes clasifican a los ocho mejores de la Liga según el big data? Estudio mostró varias sorpresas

La sorpresa de este estudio fue Santa Fe, escuadra que a pesar de estar dentro de los ocho, los resultados no lo dan como clasificado y se quedaría por fuera con un 50,5%. Esto es porque visitará al Once Caldas, equipo con el cual no le va bien de visitante.

Más atrás se quedan Equidad y Junior, con menos del 10% de posibilidad de meterse en los ocho mejores de Liga.

Así que esta será una definición del “todos contra todos” apasionante, al finalizar la jornada la Dimayor realizará el sorteo para conocer la conformación de los grupos del cuadrangular.