Video | Así es el museo de la memoria donde don Albeiro Valencia guarda los restos del avión de Chapecoense en La Unión

Hay recuerdos que se quedan tatuados en la memoria y que, aunque pasen los años, no se esfuman, ni se olvidan. Algunos son bellos. Otros no tanto. Estos últimos son bivalentes: dejan heridas, traumas difíciles de sanar, pero también crean lazos eternos, imposibles de romper.
La vida de Albeiro Valencia Tabárez, un campesino noble y berraco que vive en la vereda El Pantalio de La Unión, Antioquia, se dividió en dos la noche del 28 de noviembre del 2016. Pasadas las 11:00 p.m. de aquel lunes, escuchó en la radio que había un avión desaparecido.