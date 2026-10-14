Video | Carlos Andrés Gómez zarandeó al árbitro y fue expulsado en La Bombonera durante la semifinal de la Sudamericana

En el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana se manejan muchas emociones. Jugar un partido de tal naturaleza lleva a que todos los intérpretes puedan reaccionar fácilmente a los estímulos por la presión y todo lo que hay en juego. Esto le sucedió a Carlos Andrés Gómez, futbolista colombiano del Vasco da Gama de Río de Janeiro, quien vio la tarjeta roja en el partido ante Boca Juniors en La Bombonera tras recibir dos tarjetas amarillas en menos de 5 segundos por parte del árbitro chileno Piero Maza.
A los 25’ de compromiso, Carlos Gómez envió un centro perfecto a la cabeza de Adson, quien convirtió el único gol de la noche para asaltar el triunfo en el primer partido de la semifinal en Buenos Aires; sin embargo, no todo fue color de rosa para el autor del pasegol. Corría el minuto 64 cuando una falta proveniente de la presión hizo que Carlos estuviera en desacuerdo con Piero Maza, quien rápidamente le sacó la tarjeta amarilla. Era discutible la sanción; no obstante, el cafetero reaccionó de forma efusiva, tocando al árbitro en tres ocasiones, lo cual le valió su segunda tarjeta del compromiso.