El último partido del 10 con Argentina: canal y hora para ver en Colombia la despedida de Messi ante Benin

El astro argentino Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta albiceleste en el Más Monumental, ante Benin. El encuentro que se disputará en Buenos Aires se podrá ver desde Colombia.

Tras haber finalizado el Mundial 2026, el rosarino confirmó el 31 de agosto lo que ya se sospechaba: su retiro de la Selección Argentina. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, fue parte del emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

El 10 cerró con una carta en Instagram más de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste con la cual rompió registros como el ser el jugador con más presencias en la Selección al jugar 208 partidos internacionales, y convertirse en el máximo goleador histórico con 125 goles, superando a Gabriel Batistuta y a Sergio “Kun” Agüero. Con 68 asistencias es el mayor asistidor argentino.

Jugó 6 mundiales desde el 2006 hasta el 2026 y entre ellos llevó a Argentina a tres mundiales, de las cuales perdió dos y ganó la de Catar 2022, dándole a los sudamericanos su tercera copa del mundo.

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Ante esa historia y ese palmarés, una vez Messi informó su retiro del combinado nacional, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, y el seleccionador Lionel Scaloni surgió la idea de aprovechar la fecha Fifa de septiembre-octubre para realizar un partido especial como despedida al 10.

Ese encuentro se jugará este martes, 6 de octubre, en Buenos Aires ante la selección africana de Benin. El partido que contará con 85.000 espectadores en el estadio de River Plate comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia.