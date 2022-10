C amilo Andrés Mena es noticia en el fútbol actual ya que es el jugador sub-20 con mayor influencia goleadora esta temporada. Además, también hace parte del selecto grupo de los 60 jóvenes con mayor proyección en el mundo, según el prestigioso diario inglés The Guardian . Juega en el Valmiera de Letonia . Dialogamos con él.

¿Cuál es su presente?

“Muy contento en Letonia, haciendo las cosas como se deben. Las planeé durante todo el año y están saliendo de la mejor manera. Los números hablan por sí solos”.

¿De dónde surgió usted?

“Empecé en el fútbol desde muy pequeño. El equipo que me dio la oportunidad de surgir fue Alianza Platanera, que está en Apartadó. Después Tigres de Bogotá se fijó en mí. Llegué a él con mucha expectativa y luego fue el equipo que me abrió las puertas al profesionalismo”.

¿De qué región es usted?

“Soy de Concordia (Magdalena), cerca de Santa Marta. Me fui desplazado por la violencia al Urabá antioqueño, con mis padres y hermanos. Ahí empecé a concentrarme en el fútbol y a buscar mejores oportunidades”.

¿Cómo terminó en Letonia?

“Cuando estuve en el Pereira, en 2020, no viví esa experiencia como me la esperaba. Tenía la posibilidad de regresar a Tigres o venir a este país, y antes de venirme surgieron otras posibilidades como Talleres de Córdoba (Argentina), Millonarios, Alianza Petrolera y Pasto, pero respeté el compromiso que ya había firmado en Letonia, pese a que no conocía el país. Gracias a Dios no me equivoqué”.

¿Cómo ha sido la adaptación?

“El primer año, en 2021, fue muy difícil porque obviamente no hablaba inglés, letón ni ruso. Entonces fueron noches sin dormir, con ganas de tirar la toalla. Estaba lejos, solo, y sin ningún compañero que hablara español. Afortunadamente este año aprendí algo de inglés y ya las cosas se me facilitaron más. Estoy en una ciudad pequeña, Valmiera, en la que no hay mucho que hacer y trato de estar en casa y entrenando. Es un país tranquilo, ordenado. Lo que sí no me ha gustado es el clima tan frío y la comida, que es buena, pero uno siempre extraña su bandejita paisa, su patacón y su arepa”.