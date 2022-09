Byron Castillo tiene a Ecuador en tremendo lío: la Fifa lo citó y peligra su clasificación al Mundial

Meses atrás, la demanda fue ignorada por la Fifa. En principio, desestimaron el caso y ratificaron el lugar de Ecuador en el Mundial. Aunque aseguraron que el caso había sido archivado, este jueves 15 de septiembre habrá una nueva audiencia de los chilenos con la Comisión de Apelaciones del máximo ente rector del fútbol mundial. Allí se presentará nueva evidencia que demuestra que Byron Castillo falsificó su identidad y su nacionalidad para poder ser elegible en la Selección de Ecuador.

Incluso el propio jugador reconoció que es colombiano y que falsificó documentos para legalizar su condición, lo que podría provocar un giro dramático en esta polémica y que dejaría a Ecuador fuera del Mundial. La Federación ecuatoriana es acusada de encubrir al futbolista porque ya sabían que su nacionalidad era colombiana.

La Fifa citó a Byron Castillo a responder por todas las acusaciones y el jugador debe presentarse en Zúrich, Suiza, para responder todas las preguntas referentes a su caso y la demanda chilena.

Sin embargo, Andrés Holguín, abogado del jugador, aseguró que no tiene efecto el audio que ha usado Chile en su afán de eliminar a Ecuador del Mundial, pues dijo que es una pieza que ya ha sido descartada en el proceso.

“El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo”, señaló Holguín al ser entrevistado por una emisora de Quito.