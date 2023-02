“Jugué primero en el club Los Patiños, como un añito, porque mi mamá me metió y después pasé a Sol de Oriente, donde duré como 8 años y llegué a Nacional a los 17 años en 2020”, contó el futbolista en una entrevista que compartió el club verde.

Recordó que Alejandro Restrepo fue el técnico que lo subió al equipo profesional. “Él me hablaba mucho, me decía que creyera en mis condiciones y me dio la oportunidad de debutar”. Precisamente su debut profesional se dio el 27 de febrero de 2022 ante Bucaramanga (derrota 3-1).

También destaca las palabras que le ha reiterado el técnico Hernán Darío Herrera: “Me decía que me soltara y que hiciera lo que yo quisiera de la mitad de la cancha para arriba y eso lo llena a uno de confianza”.

Lo que más le ha costado en este camino al éxito es no poder compartir muchas fechas especiales al lado de sus seres queridos: “No poder estar en el cumpleaños de mi mejor amigo, mi hermanito, en primeras comuniones, que son fechas que se quedan en la memoria de uno y a veces no poder asistir es un sacrificio grande, pero lo hago porque esto es lo que quiero”.

Recuerda que pese a la derrota del 16 de julio ante Millonarios (2-1), esa fecha no se le va a olvidar porque fue su primer gol como profesional.

“No lo podía creer hasta que llegué al camerino y prendí el celular y vi los mensajes de mi mamá y mi papá, mandándome los videos del gol, ahí sí como que lo sentí”.