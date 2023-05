Hoy, son muchos los jóvenes que tienen miedo de salir a la calle con una camiseta de Nacional, Medellín, América, Junior, Cali, Millonarios, Santa Fe, Once Caldas, Tolima , entre otros, y son muchos los padres que les aconsejan no hacerlo por miedo a que por esa simple prenda de vestir terminen muertos.

“Las administraciones de la ciudad solucionan el problema en cada uno de sus periodos (4 años), pero es necesario un trabajo de fondo, que no esté supeditado a la alcaldía de turno”. También indicó que, por más grande que sea una barra, debe llevar a sus integrantes a la carnetización. “Que se presenten listados de los socios con número de documento de identidad, porque de esa manera los que aprovechan la masa para hacer y deshacer ya no lo van a poder lograr”.

Estas palabras deben llevar a la reflexión, pero además a la acción de todos los involucrados en el fútbol. Y, aunque no es un tema nuevo porque son centenares los muertos que se han presentado, sí es necesario evitar el retroceso de décadas de esfuerzo de autoridades y las propias barras para hacer de la pasión por un equipo un sentimiento libre de violencia.

Para Uribe es necesario seguir educando a la gente, hacer labor social en los barrios. “Que los jóvenes entiendan que esta rivalidad no puede ir más allá de un partido de fútbol y que ganen o pierdan al otro día siempre sale el sol para todos”.

“Siempre estamos pensando en devolverle al otro lo que nos hizo, pero bien deberíamos dar ejemplo de respeto. Si vemos a alguien hincha de otro equipo en el estadio o la calle, no lo señalemos ni lo agredamos. Al contrario, demostrémosle que podemos ser ejemplo, invitémoslo a una cerveza, sentémonos con ellos, cuidémoslos y estoy seguro de que si uno lo hace otros lo van a replicar, hasta que algún día podamos lograr esa anhelada convivencia y nos ‘matemos’ pero en la cancha y la tribuna con fútbol y con canciones y no con armas y violencia”.

“He pensado mucho leyendo la carta del papá de Alejandro (el hincha asesinado de Nacional) en la que él dice que él fue el que le enseñó a querer el fútbol, a seguir a Nacional, como si se sintiera culpable y responsable de haberle presentado lo que le ocasionó la muerte. Yo, por ejemplo, llevo a mi hijo Mateo de 4 años y me da miedo pensar que le ocurra algo igual. Eso no puede suceder”.

Esta problemática no ha sido exclusiva de Colombia, otros países en Suramérica, como Brasil y Argentina, h an padecido también este fenómeno. Lo han venido superaron con políticas claras y fuertes, acompañadas de la judicialización.

Méndez agregó que lo que más afecta a la sana convivencia son las disputas de poder entre los mismos miembros de las barras. “Se han dado casos de extorsiones para los que quieren estacionar en un lugar público, al que quiere poner un local comercial y al que vende productos durante un partido. A veces les cobran a los jugadores para no criticarlos sino aplaudirlos y hasta para portarse bien cobran”.

El periodista Juan Pablo Méndez, del diario Olé, indicó que el proceso no ha sido fácil, porque muchos de los violentos han estado enquistados en los clubes de fútbol. “Desde hace muchos años no hay barras visitantes en los partidos, salvo en algunos que piden permiso. Por ejemplo, los clubes chicos cuando juegan con Boca y River utilizan el término de hinchas neutrales para permitir que estos aficionados ingresen y puedan hacer una buena taquilla. Van sin banderas ni camisetas, pero se sabe que la tribuna está copada por los simpatizantes de ese club”.

El periodista brasileño Paulo Nuñes explicó que como Brasil es un país tan extenso, las normativas varían según la problemática de cada estado o territorio. “Por ejemplo en Sao Paulo no se admite torcida visitante en los clásicos. Sin embargo, en Porto Alegre hay una diferenciación. Allí sí se permiten los hinchas visitantes, la Policía también tiene una participación activa en el control y se aplican sanciones muy duras para los que cometen delitos adentro y afuera de los estadios, aunque no faltan algunos hinchas que intenten burlar estas penas, a pesar de ser suspendidos de los estadios.

También se desarrolló una aplicación para teléfonos celulares de reconocimiento facial, que permite a las autoridades saber si el hincha tiene o no la prohibición de ingresar al estadio.

Para luchar contra esta problemática, el gobierno argentino está implementando una nueva ‘Ley Anti Barras Bravas’, que fue socializada, incluso, con algunos de los líderes barristas para que ellos las socialicen con los miembros de las barras y así conozcan las reglas de juego.

Entre los aspectos más llamativos de esa ley están los 10 años de cárcel para cualquiera que porte armas, piedras, botellas, pirotecnia o cualquier elemento que pueda agredir a otra persona. Además, entre 3 y 12 años de prisión para quienes realicen intimidación individual o grupal a otros hinchas, directivos o jugadores.

Sin embargo, los líderes de las barras han concertado con el gobierno y los clubes para que estos, a su vez, intervengan con capacitaciones y obras sociales en barrios de escasos recursos, de donde provienen la mayor cantidad de los barristas. Así que en Argentina la política es de mano dura pero con concertación para intentar erradicar la violencia de los estadios y sus alrededores.

En Alemania luchan contra el resurgimiento de pronazis entre sus ultras

Los ultras, como se conoce a las barras populares de los equipos en Alemania, no solo cantan, saltan, hacen tifos y encarnan la famosa “resistencia” en los estadios; sino que también han sido actores que generan violencia, defensores de ideas xenófobas y políticas que en este tiempo son anacrónicas como el nazismo, que han llevado a que, en los últimos años, tanto la Federación Alemana de Fútbol (DFB por sus siglas en alemán), los organizadores de la Bundesliga (la primera división del fútbol teutón) y hasta la UEFA, decidieran vetar a líderes de las barras e incluso a hinchadas completas para asistir a los partidos.

Esta decisión, que es una medida con la que buscan controlar el alcance del barrismo y cuyo tiempo de veto oscila entre los dos meses, o toda la vida, aplica –en algunos casos– tanto para los escenarios en los que el cuadro al que alientan es local, como en estadios en los que juega de visitante.

Sin embargo, la medida no ha sido completamente exitosa. El ejemplo más reciente de esto pasó con los aficionados del Eintracht Frankfurt, quienes no pudieron entrar al estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia, para el partido de los octavos de final de esta edición de la Champions League en el que el cuadro alemán enfrentó a Napoli. Esa medida, que la tomaron en conjunto las autoridades locales y la Uefa para prevenir desórdenes dentro del escenario, no fue suficiente porque los cerca de 600 alemanes que llegaron a territorio italiano, terminaron enfrentándose con la Policía y causando desmanes en una plaza pública de la capital de la región de Campania.