¿El terror de los grandes? Barranquilla F.C. eliminó a Millonarios y avanzó a cuartos de la Copa BetPlay

Barranquilla F.C. es el equipo sorpresa del fútbol colombiano en 2026. El cuadro atlanticense es el único club de la segunda división del balompié nacional que se metió en cuartos de final de la Copa BetPlay, torneo en que compiten los elencos de las dos categorías del rentado local. El cuadro barranquillero, filial del Junior en la que se formaron y debutaron futbolistas como Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez, entre otras figuras de la costa Caribe colombiana, venció a Millonarios la noche del sábado en el partido –único–, de octavos de final que se disputó en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

El elenco costeño se impuso 5-4 en la tanda de penaltis que definió el ganador de la serie, después de que igualaran a un tanto en los noventa minutos. El primer gol del encuentro lo marcó Mohamed Bolívar, para el Barranquilla F.C. Millonarios, por su parte, igualó con anotación del bogotano David Mackalister Silva, quien puso la igualdad definitiva en el tiempo reglamentario.

¿Por qué Barranquilla F.C. es la sorpresa del fútbol colombiano?

Con la victoria, que puso a celebrar con gran euforia a los futbolistas –casi todos juveniles–, del equipo costeño, el Barranquilla ratificó uno de los mejores años de su historia reciente. El cuadro barranquillero llegó a octavos de final después de vencer a Junior en el duelo de clasificación a esa ronda del torneo en una serie que terminó 5-5 y se definió por penaltis.

En la tanda, el equipo filial del cuadro tiburón se impuso 5-3. Ese hecho le dio la vuelta al mundo: pocas veces se había visto que un cuadro “pequeño”, que depende de otro más “grande”, lo eliminara de un torneo. Menos cuando el histórico –Junior–, era el vigente bicampeón del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, sucedió. Y el milagro del Barranquilla no se detuvo ahí. En octavos de final venció a otro histórico de la primera división que, en sus últimos encuentro, batalla por encontrar su mejor rendimiento. Además, el resultado del elenco barranquillero sorprende más porque, en el Torneo BetPLay –segunda división del balompié local–, no van bien: son últimos. El Barranquilla F.C. solo ha ganado dos de los diez partidos que ha disputado en el Clausura de la segunda división nacional. En los ocho juegos restantes suma dos igualdades y seis derrotas. Con esos resultados, apenas suma 8 puntos y aparece en la casilla 16 de la tabla de posiciones.

¿Quién será el rival del Barranquilla F.C. en cuartos de final?

La Copa BetPlay será el botón a mostrar por parte de la dirigencia del Barranquilla cuando presenten los resultados de este año. En cuartos de final, el elenco atlantincese enfrentará al América de Cali. En caso de avanzar a semifinales, se enfrentarían contra el ganador de la serie entre Internacional de Bogotá y Llaneros.

No obstante, habrá que esperar un tiempo para las semifinales. Aún no están definidas todas las llaves de cuartos de final. Resta que se juegue el partido Santa Fe-Fortaleza, que aún no tiene fecha programada. El ganador de esa serie se medirá contra Once Caldas en cuartos, en el mismo lado del cuadro donde Atlético Nacional y el DIM definirán a un semifinalista. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas