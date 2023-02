La anotación fue anulada después de que el árbitro del compromiso considerara que Tomás Ángel, que se encontraba en fuera de lugar, se atravesara en la trayectoria del remate de Palacios.

Además de hablar de ese tema, el entrenador brasileño destacó la actitud del equipo. “¿Cómo mejoramos si no hay tiempo de entrenar?, pues con la actitud de los jugadores, con las ganas de ir hacia adelante. Una actitud que no tuvimos en el primer tiempo del pasado partido ante Pereira. Por eso felicité a los jugadores en el camerino, porque jugaron con alegría al fútbol”.

Publicidad

Autuori agregó que está buscando espacios y generando oportunidades para todos los jugadores del plantel. “Creo que casi todos ya jugaron y esto es muy importante porque cada vez me queda más claro qué es lo que tenemos que hacer. No voy a cerrar el espacio para los jóvenes, no estoy acá solamente para ganar títulos, debo dejar un legado y es el desarrollo de los jugadores jóvenes que hemos tenido en los partidos”.