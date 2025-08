Atlético Nacional inscribió a Zinedine Zidane para el segundo semestre... y no es chiste

Sí, así como se lee. Zinedine Zidane Bedoya . El nombre no es coincidencia. Es un homenaje a la leyenda francesa que marcó época en la Juventus, el Real Madrid y la selección gala. Su padre, un ferviente admirador del mítico “Zizou”, decidió bautizar a su hijo con ese nombre con la esperanza de que algún día también deslumbrara en una cancha. Y lo cierto es que el joven Bedoya está cumpliendo con creces las expectativas que acompañaron desde el primer día su identidad. Le puede interesar: ¡Con hambre de títulos! Así fue la presentación de los refuerzos de Nacional y sus frases más potentes

Atlético Nacional acaba de inscribir ante la Dimayor para el segundo semestre del año a una de sus promesas más prometedoras: Zinedine Zidane Bedoya, un nombre que no pasa desapercibido y que está comenzando a escribir su historia con la camiseta verdolaga.

A sus 16 años, Zinedine ya empieza a levantar suspiros en la cantera del equipo más ganador de Colombia. Tiene una zurda educada, visión de juego, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y técnica para pisar el balón. Pero Bedoya no solo es una curiosidad nominal; es un jugador de verdad, con condiciones naturales que han llamado la atención de entrenadores y aficionados por igual.

En los entrenamientos, se le ve sereno pero enfocado. No rehúye al balón, al contrario: lo busca, lo acaricia, lo distribuye. “Me gusta ganar duelos en el uno contra uno y tener la pelota”, ha dicho el joven cuando se le pregunta por su estilo de juego. Y esas palabras no son solo un discurso repetido, sino una declaración de identidad que se refleja en el campo cada vez que juega.

La evolución fue tan clara que Atlético Nacional no dudó en acercarse. Lo siguieron, lo analizaron, y terminaron por abrirle las puertas del equipo sub-15, dirigido por el entrenador Diego Mazo. Desde entonces, Zinedine Zidane Bedoya no ha hecho más que subir peldaños.

Los videos de sus actuaciones en las divisiones menores se han vuelto virales. En ellos se observa a un zurdo escurridizo, ágil, con gran velocidad mental y física, que no solo elude rivales, sino que también tiene la cabeza levantada para asistir a sus compañeros o encontrar el arco con precisión.

Por ahora, Bedoya tiene los pies bien puestos en la tierra. Sueña, claro, como cualquier joven de su edad, pero no se pierde en el ruido. Su inspiración no solo está en el nombre que lleva, sino en el escudo que ahora defiende. La historia apenas comienza, pero hay motivos suficientes para emocionarse. Zinedine Zidane Bedoya no es solo una promesa: es una realidad que comienza a florecer en el corazón del club verdolaga.



