Video | “Hoy salimos ganadores”: así fue la arenga de James antes del triunfo de Nacional ante Junior

“Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”, comenzó diciendo James, quien insistió en la necesidad de que cada futbolista asumiera el compromiso colectivo y entendiera que el esfuerzo individual debía estar al servicio del equipo.

El volante, uno de los referentes del equipo verdolaga, reunió a sus compañeros y les recordó la importancia de jugar como una familia, respaldarse dentro del terreno de juego y luchar por el que tienen al lado.

Antes del compromiso frente a Junior, James Rodríguez asumió el liderazgo en el vestuario de Atlético Nacional y pronunció una arenga en la que invitó a sus compañeros a dejarlo todo en la cancha, aprovechar la oportunidad y fortalecer la unión del grupo.

“Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírense. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos y no vamos a pasar esta chance hoy”, expresó el mediocampista, en un mensaje en el que hizo énfasis en la solidaridad, la entrega y la unión como pilares para afrontar el encuentro.

James, quien llegó a Nacional para aportar su experiencia y calidad, también transmitió confianza y optimismo de cara al partido ante el conjunto barranquillero. “Y hoy vamos a ganar bien, muchachos. Éxitos para todos y vamos a darle con todo”, manifestó.

El excapitán de la Selección Colombia cerró su intervención con una frase que reflejó su convicción de cara al compromiso: “Hoy salimos ganadores”.

La arenga terminó con el tradicional grito de guerra del equipo: “¡Uno, dos, tres! ¡Nacional, Nacional, Nacional!”, una muestra del ambiente de motivación que James buscó transmitir antes de saltar al terreno de juego.

Más allá de su aporte futbolístico, el volante también comienza a ejercer su liderazgo en el camerino verdolaga, apelando a la confianza, el compromiso y el sentido de pertenencia para motivar a sus compañeros en un partido importante para Atlético Nacional.

Bloque de preguntas y respuestas: