El argentino Ángel Di María hizo un sorpresivo anuncio sobre su futuro en la Juventus

El campeón mundial argentino de 35 años Ángel Di María, cuyo nombre suena también para unirse a la liga saudita, abandona la Juventus italiana después de apenas una temporada, anunció el propio jugador en su cuenta de Instagram.

Di María había llegado a Turín con la carta de libertad después de siete temporadas en el París Saint-Germain. Con la formación italiana ha jugado 40 partidos, marcando ocho goles, pero no ha conseguido los títulos esperados.

“Llego al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, escribió Di María en su texto.