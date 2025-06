“Gente, estoy bien, gracias por todos los mensajes”: Andrés Román tras desplomarse en El Campín

“Bueno ahí un poquito asustado, me imagino es un tema complejo, vamos a ver los estudios que dicen, pero ya me hicieron un electro y salió normal, esperemos a ver qué me dicen luego los médicos con otros exámenes que me van a hacer”, comentó a los medios Román.

Atlético Nacional regresó a casa para preparar lo que será el duelo del próximo lunes en el Atanasio Girardot ante Millonarios, por la quinta fecha de los cuadrangulares.