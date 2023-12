Pero, como aseguró el técnico Alfredo Arias –que con su intensidad al entrenar, su capacidad para unir al grupo y su habilidad para gestionar la plantilla de jugadores, es el gran responsable del buen momento del Poderoso– aún no han llegado al objetivo que se trazaron desde el inicio del semestre: ser campeones.

Sin embargo, el Medellín no ha ganado nada . Es cierto que es uno de los equipos que mejor juega en el torneo. También que la mezcla entre futbolistas jóvenes como Brayan León, Jaime Alvarado, Edwuin Cetré , con experimentados como Daniel Torres, Yairo Moreno, Andrés Ricaurte , llevó a que el cuadro rojo tuviera un nivel que hace varios años no se le veía.

Arias es un hombre sabio. Los años que pasó como futbolistas entre Uruguay, su país natal, y México, así como los que lleva siendo entrenador le han dado una consciencia de que no hay que festejar antes de tiempo , pero que todos los días los jugadores se tienen que preparar (entrenar, comer, descansar), para recibir el éxito, ser campeones.

“Hoy estamos viviendo un día muy lindo. Quería decirle a nuestros hinchas que no se suban a ninguna nube de éxito todavía, que no sean exitistas, pero que tampoco se bajen de la nube enseguida cuando nos toque perder. Que sepan que este es un juego en el que el rival también juega. Hoy nos tocó jugar mejor a nosotros que al rival y pudimos ganar, pero no siempre pasa”, aseguró Arias, que el pasado 28 de noviembre cumplió 65 años.