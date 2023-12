Alfredo Arias se contuvo todo lo que pudo. Hizo una fuerza extrema para que el nudo que tenía en la garganta mientras estaba en la rueda de prensa posterior a la final que el DIM perdió ante Junior por penaltis (5-3) , no se desatara. Por eso tomaba bocanadas de aire y hacía silencios prolongados antes de responder.

“Tengo una tristeza (silencio con las cejas arqueadas), más que por mí, por la situación, porque si se hubiera dado de otra manera no me iba a doler tanto, pero todo el mundo hizo todo. Ahí estuvo el pueblo, del primero al último minuto alentando. A mis jugadores no les puedo pedir más: corrieron todos los balones, jugaron bien en los dos partidos, crearon varias situaciones de gol. Esta tristeza es por ver así a tanta gente que merecía este campeonato”, dijo el entrenador uruguayo, que dirige al DIM desde el 5 de julio de 2023.

El timonel uruguayo, que tiene 65 años, hizo un silencio largo. Pensó con la profundidad de un filósofo lo que iba a decir y luego lanzó una sentencia que le salió como un suspiro de alivio: “vine a esta sala porque es obligatorio. De haber podido, no hablaba. No tengo palabras para justificar el dolor que tienen mis jugadores y la gente alrededor. Qué voy a solucionar acá: nada”.