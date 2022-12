Tras la jornada del jueves, ya hay seis llaves definidas para los octavos de final, en la Copa Mundo 2022.

Este sábado se disputarán los juegos: Países Bajos - Estados Unidos (10:00 a.m.) y Argentina - Australia (2:00 p.m.). El domingo se jugarán: Francia - Polonia (10:00 a.m.) e Inglaterra - Senegal (2:00 p.m.). El lunes: Japón - Croacia (10:00 a.m.) y el martes: Marruecos - España (10:00 a.m.).