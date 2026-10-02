Video | Así fue el golpe en la cabeza a Aldair Quintana que lo dejó sangrando en el partido contra Paraguay

Esperó siete años por la oportunidad de debutar con la Selección Colombia de mayores. Por eso, a pesar de la sangre que manó de su cabeza después de recibir un golpe de parte del volante paraguayo Hugo Cuenca, el arquero Aldair Quintana se resistió a abandonar la cancha del estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Quintana vivía un sueño en la noche del 2 de octubre del 2026. Después de 21 convocatorias con el seleccionado colombiano –la primera fue el 6 de septiembre del 2019, para un amistoso contra Brasil que terminó 2-2–, tuvo la oportunidad de ser titular por primera vez en su carrera en el duelo ante Paraguay, válido por la Fecha Fifa extendida de septiembre y octubre.