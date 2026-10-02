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Video | Así fue el golpe en la cabeza a Aldair Quintana que lo dejó sangrando en el partido contra Paraguay

El arquero de Independiente del Valle tiene su primera titularidad con el seleccionado nacional. Había sido suplente 21 veces.

  • El arquero Aldair Quintana es una de las caras nuevas de la Selección Colombia para los amistosos de la fecha Fifa del 2026. Foto: GETTY
    El arquero Aldair Quintana es una de las caras nuevas de la Selección Colombia para los amistosos de la fecha Fifa del 2026. Foto: GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Esperó siete años por la oportunidad de debutar con la Selección Colombia de mayores. Por eso, a pesar de la sangre que manó de su cabeza después de recibir un golpe de parte del volante paraguayo Hugo Cuenca, el arquero Aldair Quintana se resistió a abandonar la cancha del estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Quintana vivía un sueño en la noche del 2 de octubre del 2026. Después de 21 convocatorias con el seleccionado colombianola primera fue el 6 de septiembre del 2019, para un amistoso contra Brasil que terminó 2-2–, tuvo la oportunidad de ser titular por primera vez en su carrera en el duelo ante Paraguay, válido por la Fecha Fifa extendida de septiembre y octubre.

El futbolista salió feliz a la cancha. Tenía al frente la oportunidad de su vida. Ingresó a la cancha decidido a dejarlo todo, defender el arco poniendo incluso en riesgo su integridad, si era necesario. Apenas tres minutos después del inicio del juego llegó la primera acción que requería de su intervención.

¿Cómo fue la falta que recibió Aldair Quintana?

Corría el minuto 3. Paraguay, que salió decidido a quedarse con la victoria e incomodar a Colombia durante todo el partido, atacó por la banda izquierda, que en la primera parte fue el punto débil del elenco criollo en la línea de tres defensas que armó Néstor Lorenzo. El balón llegó al fondo. Lo centraron al área.

Cuenca se dio cuenta de que podía caer por delante del arquero. Corrió a intentar conectar la pelota. No llegó. El lateral izquierdo de Colombia, Álvaro Angulo, despejó el balón antes de que llegara al centro del área. Sin embargo, el paraguayo se lanzó buscando conectar la esférica. Le pegó, con los taches del guayo, a Quintana en la cabeza.

El arquero colombiano, que ataja en Independiente del Valle de Ecuador, quedó tirado en el suelo. Los médicos entraron de inmediato. Dávinson Sánchez hizo señal de que tenía una cortada. Después se vio que le salía sangre. Gustavo Puerta miró al banco de suplentes y pidió cambio. Néstor Lorenzo le dio la orden a Álvaro Montero para que calentara.

Quintana vio la escena. A pesar del sangrado, pidió a los médicos que lo cosieran. Lo hicieron y le pusieron un vendaje grueso, para que la sangre no pasara a la camiseta nueva que tuvo que ponerse, porque con la que inició el partido quedó llena de sangre. Al final, el portero, no desaprovechó la oportunidad y siguió jugando.

¿Cuándo debutó Aldair Quintana como titular en la Selección Colombia de mayores?
El guardameta hizo su debut como inicialista el 2 de octubre de 2026, en el partido amistoso disputado ante Paraguay en Nueva Jersey.
¿Cuántas convocatorias previas tuvo Aldair Quintana antes de jugar su primer partido como titular?
Suma un total de 21 convocatorias con el seleccionado cafetero desde su primer llamado en septiembre de 2019.
¿Qué lesión sufrió Aldair Quintana a los tres minutos del partido contra Paraguay?
Sufrió un corte profundo en la cabeza con sangrado profuso a raíz de un impacto con los taches del mediocampista paraguayo Hugo Cuenca.

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Aldair Quintana
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