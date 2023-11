Aitana Bonmatí es la representante más reconocida de Sant Pere de Ribes, municipio ubicado cerca de Barcelona en el que nació el 18 de enero de 1998. Allá no solo es la volante estrella del Barça, la “Iniesta” del fútbol femenino que lideró el medio campo de la Selección de España en el Mundial que se jugó en Australia y Nueva Zelanda entre el pasado 20 de julio y el 20 de agosto.

No. En ese lugar es la hija de los profesores de filología catalana Rosa Bonmatí y Vicen Conca. También, la muchacha que cuando era niña dividía su vida entre la música, las letras de los libros y los deportes.

“Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en Sant Pere de Ribes. Es el pueblo donde crecí, donde me volví futbolista. En el patio de la escuela fueron mis inicios en este deporte. Nunca me he mudado de aquí. Salir de Barcelona y venir me tranquiliza y me hace desconectar. Ribes es mi casa, acá está mi gente... Qué mejor sitio para vivir”, le dijo Aitana al diario El Mundo.