Video | Martegani marcó el primer doblete de su carrera en el clásico paisa por Copa BetPlay

Agustín Martegani consiguió el primer doblete de su carrera como futbolista profesional en el clásico paisa por cuartos de final de la Copa BetPlay. El jugador argentino, de 26 años, marcó, en siete minutos, los dos tantos con los que Medellín descontó en el duelo ante Atlético Nacional. Martegani, que llegó al DIM en junio del 2026 como uno de los grandes refuerzos del equipo que armó Amaranto Pera, suma tres anotaciones en 15 partidos disputados con El Poderoso, con el que también ha dado, hasta el momento, dos asistencias.

Agustín reencontró en el Rey de Corazones su mejor rendimiento. El futbolista argentino llevaba 512 días sin jugar cuando llegó al elenco paisa. Antes del duelo entre los rojos y Vasco da Gama por los play-offs a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputó el 22 de julio en el Atanasio Girardot, el último juego que había disputado el argentino se remontaba al 25 de febrero de 2025, cuando hacía parte de Boca Juniors de su país.

¿Igualó los mejores números de su carrera?

Martegani es un volante mixto. Por lo general reparte su tiempo entre funciones ofensivas y defensivas. En algunos momentos de los encuentros se acerca a los centrales para defender. Sin embargo, por lo general marca diferencia cuando sale al ataque. Su calidad técnica y capacidad para proteger la pelota con el cuerpo le dan el rótulo de crack.

Martegani ha vestido, en su carrera, la camiseta de cuatro equipos: San Lorenzo, Boca Juniors y Salernitana de Italia. El club en el que tuvo mejores números fue en San Lorenzo, donde disputó 65 partidos, en los que anotó 4 goles y dio 8 pasegoles.