El aumento en las localidades para el año 2023 ha sido un nuevo motivo de disgusto de una gran parte de la hinchada de Nacional que rechazó los precios de los abonos que este jueves puso el club a la venta.

La mayoría de líderes de las barras organizadas del club han protestado, al igual que los aficionados verdes en las redes sociales.

Pablo Gómez, líder de la Academia Verde, dijo que el semestre anterior pagaron 650.000 pesos y hoy deberán pagar S1.350.000.

“Me parece muy costoso, creo que no están pensando en la gente. Me han llamado las personas de la barra a quejarse y además las contrataciones no han sido las mejores. Hay gente que se abona con su esposo, esposa, hermano o hermana o hijos y les toca más duro”.

Andrés Pote Ríos, de la barra ADN Verdolaga, coincidió con Pablo Gómez y dijo que es una decisión indolente.