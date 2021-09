“A James nadie lo quiso en Italia”: Faustino Asprilla

El exdelantero colombiano, Faustino Asprilla, dijo en ESPN que le contaron las razones por las que James Rodríguez no llegó al fútbol italiano. “En las eliminatorias, en Barranquilla, me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano y trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas, por estar hablando en Twitch”, manifestó.

El Tino reveló que inclusive bajándole el sueldo a la mitad nadie lo quiso recibir.

“Ese señor es un empresario muy importante, sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió (a James) y es el goleador de un Mundial”.

En Europa, Asprilla fue estrella del Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra, y hoy se desempeña como panelista del canal ESPN.

Las revelaciones del exjugador se suman a las condiciones que esta semana le puso el técnico del Everton, Rafa Benítez, al volante colombiano para que tenga oportunidad de jugar.

Benítez manifestó en rueda de prensa que James debe trabajar en su regreso para igualar el estado físico de sus compañeros.

“Está entrenando bien, pero el resto del equipo está un poco por delante de él, no es su culpa, se trata de lo lejos que está porque a los demás les va bien”.