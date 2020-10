La sorpresa que se llevó Santiago Arias al regresar a casa

Al instante de haber sufrido la lesión que lo sacó del juego ante Venezuela, Santiago Arias recibió un amoroso mensaje de su esposa Karim Jiménez, quien este viernes le sorprendió con un emotivo recibimiento, en Madrid.

A su llegada al aeropuerto, el defensa antioqueño se pudo reencontrar con sus hijos Thiago y Lucca, y sus demás familiares, quienes lo acompañarán en el proceso de recuperación.

Tras la lesión, su esposa escribió: “mi amor, me duele el corazón no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la Selección era grande. Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”.

Santiago, quien se rompió los ligamentos del tobillo izquierdo y sufrió una fractura de peroné, tendrá que ser operado y su recuperación se espera que dure entre 5 y 7 meses.

En Madrid, la cirugía será vigilada por personal del cuerpo médico del Atlético de Madrid y estará acompañado por un recuperador del Bayer Leverkusen, su nuevo club.