El equipo local tomó la ventaja al minuto 81 con gol de Diego Echeverri, pero en un abrir y cerrar de ojos el panorama cambió. El empate lo anotó Ethan González (95’+5) con relativa facilidad, pero no tanta como la que tuvo Jonathan Segura (95+6), quien no tuvo inconveniente para ingresar al área y mucho menos para rematar a la portería, pues los defensas que iban a cerrarlo se frenaron de manera evidente y a la distancia esperaron, inmóviles, a que él anotara el gol que le dio el triunfo al Unión.

El entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano recordó que a él le insinuaron que si requería que le facilitaran el camino, podrían darle una mano.

“Con el Pereira en el 2012 obtuve el mejor porcentaje en la historia del fútbol colombiano en la segunda división (43 de 54 puntos posibles), campaña récord desde la instauración de torneos cortos. Éramos los mejores e íbamos camino a la A cabalgando. Recuerdo en aquella época que alguien me dijo: ‘profesor, usted tiene el mejor equipo y podrá ser el mejor técnico, sin embargo eso no será suficiente para ascender, a menos que el equipo tenga asegurado el camino’. Le dije que no entendía que me quería decir, y que no consideraba ética una conversación de esa naturaleza”.

Zambrano contó que ese año sucedieron muchas cosas en el ascenso, que son difíciles de explicar.

“Reflexionando en los partidos que jugamos después y las cosas raras que sucedieron para que quedemos eliminados, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. En vista de lo sucedido entre Llaneros y Unión Magdalena vuelvo a recordar a aquel extraordinario equipo, que hizo todo bien, dignamente y con buen fútbol. Pero no ascendió, seguramente por motivos de “fuerza mayor”. Que pena por la grandeza del fútbol profesional colombiano”, concluyó.