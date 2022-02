ROJO

No solo los resultados negativos, sino el divorcio con la afición, que se evidenció en la derrota ante Perú con los insultos de la tribuna al técnico Rueda y a James Rodríguez, son otro factor para revisar.



AMARILLO

Seguramente que si no se consigue el objetivo de clasificar, habrá una revisión de los factores que incidieron en el fracaso y no se podrá obviar la localía de Colombia en Barranquilla.



VERDE

Barranquilla ha sido la sede que llevó a Colombia al mayor número de mundiales y eso le da el aval para seguir aspirando a tenerla, pero lo más sensato es llevar a la Tricolor a todo el país.