Regreso de la Liga, un clamor desesperado pero poco viable

Mirar hacia las ligas europeas para replicar sus soluciones es improcedente. Allá la premura por jugar se justifica porque sí o sí, este año deben comenzar la temporada siguiente. Además, el verano de mitad de año y el invierno de finales les dificulta el calendario. Acá, sin embargo, no existe ninguno de los dos contratiempos, por lo que hoy, la solución más viable es realizar un único torneo largo, que incluso podría tener la misma cantidad de partidos que si se jugasen los dos torneos (para no resentir los ingresos por derechos de televisión) y que podría extenderse hasta el próximo año. Hay antecedentes en el FPC: entre agosto del 95 y junio del 96 se disputó el torneo con tres fases. El presidente de Águilas, Fernando Salazar, propuso un torneo largo con dos grupos de 10 equipos, dividiendo los clubes históricos, luego armar dos cuadrangulares y coronar dos campeones.

El sicólogo de Mindeporte, Jairo Piñeros, considera que el inicio de la Liga, así sea a puerta cerrada y visto como una opción de entretenimiento para quienes están en casa, no es recomendable. Es un tema de salud y se debe pensar en la estabilidad mental de los jugadores, pues hasta tanto no exista un tratamiento eficaz para contrarrestar el virus (vacuna), no es prudente exponerlos a una carga de estrés pensando en cómo cuidarse para no infectarse o infectar a sus familias al regreso a casa, tras los viajes y juegos. La sicóloga Lina María Orrego, también de esa cartera, afirma que a pesar que el fútbol por tv ayuda a la gente a divertirse, a tener esperanza, el foco del asunto es el riesgo de salud para los actores, pues hace un mes no se preparan de manera adecuada y por el alto riesgo de contagio (árbitros, d.t.’s y utilieros, entre otros).