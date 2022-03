Borda, quien lleva varios años estudiando el tema, argumenta que se debe cambiar inicialmente la Comisión Técnica Arbitral, “puntualmente los encargados de la formación y capacitación, pues los que están no han demostrado idoneidad y credibilidad, lo que ha generado que se trunquen los procesos, que no se haga una selección seria para el recambio y que lleguen al ámbito internacional los recomendados y no los mejores”. Para Óscar Rincón, quien recientemente se retiró del arbitraje profesional, el cual aún ejerce en torneos amateur, será clave un “cambio generacional de los instructores que llevan años y no oxigenan el sector; hay que pensar en la importancia de tener calidad más que cantidad y profesionalizar el arbitraje”.