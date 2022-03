El gol tenía que llegar

Al final del compromiso, Miguel Borja dialogó con los medios y dijo que había confianza de que el arco se iba abrir: “Confiábamos que el gol iba a llegar, teníamos opciones todos los partidos. Tuvimos goles que anularon, balones que sacaron en la raya y uno, que ha jugado muchos partidos, sabe que esa etapa pasa. La gente no lo sabe y algunos exjugadores de pronto no lo recuerdan”.

Agregó que sufrió mucho cuando no podía anotar. “Marcar es un sueño que siempre he tenido, brindarle alegrías a mi familia y a la gente que siempre me ha apoyado. Sufrí mucho cuando no se marcaba, no podía dormir tranquilo porque es nuestro trabajo”.

“Gloria a Dios que se pudo marcar, que se hicieron más de goles. Vamos por un buen camino, sabemos que el partido en Venezuela será duro y apuntamos a hacer un buen juego para poder ganar”, concluyó el atacante.