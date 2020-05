Defendían y quedaban con fuerzas para atacar

Fue a principios de la década de los 90, en un partido entre Nacional y América, cuando Luis Fernando “Chonto” Herrera disputaba un balón con Freddy Rincón, espigado volante que le sacaba casi medio cuerpo de ventaja, pero de pronto, con fuerza, el pequeño lateral derecho del verde, desplazó a su rival y lo dejó tirado en la pista atlética. Ese recuerdo ha pasado de generación en generación entre los hinchas de Nacional, que en una encuesta realizada por este diario, eligieron al antioqueño como el mejor lateral de la historia del club. Se crió en los barrios Buenos Aires y La Floresta. Sus inicios en el fútbol fueron actuando para la Panadería Marquesa en la Liga Antioqueña. “Nos daban pan en los partidos y uno con la boca seca”, recuerda de manera jocosa. Debutó como profesional en el Medellín en 1981, fue también de Bucaramanga y América. En 1987 se puso la camiseta de Nacional y cuando atravesaba su mejor momento con el club pensó que una lesión lo sacaría tempranamente del fútbol, y así lo recuerda hoy a sus 57 años. “Fue el 11 de diciembre del 88 cuando disputé un balón con Anthony de Ávila y pisé mal con mi pierna izquierda. Estuve 10 meses inactivo, se me rompió el tendón rotuliano y decían que no podía volver a jugar”. No fue así y después de esa lesión, aunque corría con las piernas arqueadas, desbordaba talento por la banda derecha, eludiendo rivales y haciendo asistencias. Su retiro llegó en 1997 jugando para el Pereira. Nunca actuó en el exterior pero vistió la camiseta de la Selección Colombia en 66 ocasiones, entre las que se destacan sus participaciones en las copas América de 1987, 1989, 1991 y 1993 y en los mundiales de Italia-1990 y Estados Unidos-1994; también participó en las Eliminatorias para los mundiales de 1990, 1994 y 1998.