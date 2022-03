La Selección Colombia no logró la clasificación al Mundial de Qatar, y uno de los jugadores más golpeados con esta situación fue James Rodríguez, quien durante el juego frente a Venezuela no se le observó con las mismas ganas y el mismo ímpetu que por lo general muestra cuando juega con el conjunto tricolor.

El futbolista cucuteño, luego del encuentro en Puerto Ordaz, señaló que todo el plantel asume la responsabilidad completa de lo que pasó, pues en condición de local se perdieron puntos que dejaron al seleccionado afuera de la Copa del Mundo.

Este miércoles, el mediocampista de 30 años, desde su cuenta de Twitter mencionó: “Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial.”

Además, manifestó que siente una profunda tristeza, no solo por él, sino por todos sus compañeros que merecen brillar en un Mundial.

“No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, declaró James.

Por último, resaltó que a partir de este momento se debe realizar una planificación, y trabajar desde lo administrativo y lo deportivo para volver a demostrarle al mundo el potencial futbolístico que tienen los jugadores colombianos.