El “9” histórico de la Tricolor no alcanzó a entrar en los planes de Reinaldo Rueda. El jugador del Rayo Vallecano presenta una molestia muscular que se ha prolongado por tres semanas.

Otro de los referentes que verá el partido por televisión es el central Yerry Mina. El jugador del Everton envió la motivación desde su Instagram: “Vamos Colombia, juntos lo logramos”.

Publicidad

En el campo de juego Colombia también tiene la misión de acabar con una sequía de 646 minutos sin anotar un gol. El último en hacerlo fue Luis Díaz

Así formará Colombia

Publicidad

David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Willian Tesillo, Frank Fabra; Gustavo Cuellar, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Luis Muriel.

En la Eliminatoria Colombia es séptima con 17 unidades. Debe esperar que le favorezcan los resultados de Perú vs Uruguay, Ecuador vs Argentina y Chile vs Brasil