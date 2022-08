Willington ahora desarrolla en Medellín y otras ciudades un proyecto del Ministerio del Deporte. EL COLOMBIANO dialogó con él.

¿A qué se dedica?

“Estoy radicado en Bogotá, ejerciendo como contratista con el Ministerio del Deporte y trabajo también con la Universidad ESAP (Escuela Superior de Administración Pública)”.

¿Qué está haciendo en la ciudad de Medellín?

“Es parte de un proyecto del Ministerio que se llama Estrellas del Barrio, un laboratorio en el que iremos a las comunas a hablar con los gestores deportivos y contarles que estamos haciendo una convocatoria para que niños y niñas venga a la cancha Marte a hacer unas pruebas, e invitar a los clubes profesionales para que vean el talento de los jóvenes. Así que les facilitamos las cosas para que ellos puedan reclutar a estos talentos para sus divisiones menores. Eso se va a replicar en Barranquilla, Cali y Bogotá”.

¿Todavía va a los estadios? ¿Ve los partidos?

“Claro, disfruté mucho de la final entre Nacional y Tolima, sigo vinculado al fútbol”.

¿Cómo le pareció el título de Nacional?

“Ambos partidos fueron muy bien jugados, fue una linda final. Creo que Tolima no contó con la suerte del campeón, en cambio Nacional sí. En el fútbol hay que contar con esa suerte también y fue un justo campeón”.

¿Hay algún jugador hoy que se asemeje al estilo de juego de Willington Ortiz?

“No creo que lleguen a la misma dimensión y estilo, pero sí vemos algunos como Luis Díaz y nos emocionamos, le deseo que le siga yendo muy bien. Y en el medio local, veo a Jeison Lucumí, que también lo hace muy bien y es muy rápido, como también tiene mucha calidad Daniel Ruiz, de Millonarios”.

En su época pocos jugadores colombianos iban al exterior, ¿si a usted le hubiera tocado, habría triunfado en Europa?

“Creo que sí, porque tuve las condiciones para poder jugar a nivel internacional y estoy seguro de que habría triunfado”.

¿Cuál es la clave de la eterna juventud?

“El deporte. Llevar una vida sana, intentar no subirse mucho de peso, controlo demasiado esa parte y eso hace que uno se mantenga todavía bien”.

¿Aún juega fútbol de vez en cuando?

“Sí, juego mis picaítos y me entreno un poquito”.

¿Qué le gusta de esta nueva faceta en el Ministerio del Deporte?

“Me gusta esto de tener el contacto con la cancha, con los jóvenes, mirar la ilusión de ellos. Ver eso, recordar que todos tenemos un sueño y que se puede hacer realidad, porque haciendo una prueba lo pueden reclutar y llevar a las filas de la divisiones menores de los grandes equipos. Esas cosas le llenan a uno el alma y lo hacen sentir muy bien”.

¿Qué extraña de su época de jugador?

“A los amigos, porque a veces no los veo seguido. Acá me encontré con Víctor Luna y eso es excelente. Nos ponemos a hablar y es muy rico revivir con ellos esas épocas”.

¿Por qué no siguió por el camino de la dirección técnica?

“Es que tuve una dificultad, era comerciante en Cali y tenía unas tiendas de artículos deportivos y después de que metieron al América en la lista Clinton, me incluyeron a mí y me quebré. Me cerraron las puertas a nivel comercial y deportivo. No me daban trabajo y no podía hacer nada. Esa fue la razón por la que mi carrera como técnico no prosperó y por eso me dediqué a otros temas”.

¿Qué hace feliz a Willington Ortiz?

“Lo de siempre, el fútbol”.

¿También está disfrutando de su familia?

“Sí, mi esposa muy bien y mis hijos también. Nosotros tenemos un restaurante de comida de mar y la pasamos chévere”.

¿Cocina igual que como jugaba, o mejor?

“Tampoco hasta allá (risas), era mejor jugador de fútbol que cocinero”.