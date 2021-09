Comesaña, optimista

El estreno oficial de Julio Comesaña como estratega del DIM será este viernes (8:00 p.m.) en el Atanasio Girardot frente al Once Caldas, juego en el que hay expectativas por ver las variantes en la nómina titular en relación con la que venía utilizando su antecesor, Hernán Darío Bolillo Gómez.

El uruguayo ha sido claro. En declaraciones a este diario dijo que la exigencia es clasificar a las finales. “Obvio, yo no empecé esta tarea, pero viene de un entrenador con experiencia. Seguro voy a encontrar cosas del trabajo de Hernán y ojalá pueda agregar otras. Frente al tema de los tiempos eso no me causa preocupación, lo que le interesa realmente de un dirigente es que cumpla su palabra y que me dé condiciones de trabajo, porque si no las hay para los futbolistas o para mí no se puede hacer nada porque se está engañando a todo el mundo”.

El Poderoso es undécimo, a 3 puntos del Pereira, octavo, y entre los compromisos duros que tiene por delante está los dos clásicos regionales ante Nacional, en las fechas 14 y 19.

Los demás rivales serán Quindío, Bucaramanga, Envigado, Tolima, Alianza Petrolera, Pereira, Patriotas y Pasto.

Los naranjas, motivados

El rival de Envigado este sábado (2:00 p.m.) en el Polideportico Sur será el recién ascendido Quindío, que viene de perder en casa por 1-2 con Pasto.

El club del sur del Valle, que le sacó empate (0-0) a Patriotas en Tunja, camina tranquilo, a pesar de que en los dos últimos duelos no marcó goles. Al respecto, el técnico Alberto Suárez manifestó que le preocuparía si no generaran opciones, “pues Envigado siempre sale a proponer independiente del escenario en que actúe”. La Liga, de a poco, selecciona a los mejores.

Posiciones

1° Nacional, 25 puntos

2° Millonarios, 19

3° Tolima, 18

4° Envigado, 17

5° Bucaramanga, 14

6° Alianza Petrolera, 14

7° América, 14

8° Pereira, 14

9° Quindío, 13

10° Junior, 11

11° Medellín, 11

12° Jaguares, 11

13° Aguilas Doradas, 10

14° La Equidad, 9

15° Deportivo Cali, 9

16° Pasto, 8

17° Santa Fe, 7

18° Patriotas, 7

19° Huila, 6

20° Once Caldas, 5

