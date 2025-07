Regresa la Copa Betplay: así se jugarán los playoffs de octavos de final; ¡conozca quiénes son los equipos que esperan rival!

América vs. Tigres (8:20 p.m.)

Tolima vs. Real Soacha (7:30 p.m.)

Junior vs. Atlético Huila (7:30 p.m.)

Santa Fe vs. Inter Palmira (6 p.m.)

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo (6 p.m.)

Once Caldas vs. Patriotas (7:30 p.m.)

Millonarios vs. Real Cartagena (8:10 p.m)

Medellín vs. Jaguares (6 p.m.)

La fase 1A o fase de grupos que comenzó el pasado 28 de mayo y finalizó el 16 de junio dejo clasificados a los dos mejores de cada grupo, completando así 8 equipos clasificados que esperan rival para jugar los octavos de final. Estos son:

Fortaleza CEIF vs. (Ganador de Medellín vs. Jaguares)

Alianza Valledupar vs. (Ganador de Santa Fe vs. Inter de Palmira)

Deportivo Pereira vs. (Ganador de Tolima vs. Real Cundinamarca)

Envigado vs. (Ganador de Millonarios vs. Real Cartagena)

Atlético Bucaramanga vs. (Ganador de América vs. Tigres)

Atlético F.C. vs. (Ganador de Junior vs. Atlético Huila)

Deportes Quindío vs. (Ganador de Nacional vs. Cúcuta)

Deportivo Pasto vs. (Ganador de Once Caldas vs. Patriotas)