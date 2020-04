Carlos Bacca se desahogó contra Pekerman

El delantero atlanticense Carlos Bacca aprovechó una entrevista con ESPN Colombia para romper el silencio y hablar sobre los años que el argentino José Pekerman dirigió a la Selección Colombia.

El jugador reveló la falta de confianza que sentía del seleccionador hacia él y que únicamente lo ponía de titular cuando Jackson (Martínez) o Falcao estaban lesionados por lo que no tenía grandes oportunidades de jugar.

‘‘Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza. Es algo que nunca tuve del profe. Jugaba porque lo venía haciendo bien en mi equipo. Hubo momentos en la Selección en los que estaban lesionados Falcao y Jackson, y solo estaba yo; me faltó esa confianza que necesita el delantero del día a día”, aseguró.

Dice que esa situación la padeció también en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

‘‘Recuerdo que cuando iba a comenzar el Mundial de 2014 yo estuve de titular dos días antes y en una práctica de fútbol me sacaron y metieron a Ibarbo; eso me dolió bastante”, manifestó Bacca, y agregó que Rusia le pasó un caso similar.

‘‘Contra Japón yo era el titular cuando estábamos entrenando y la noche antes del partido el profe me llamó a su habitación, casi a la una de la mañana, y me dijo que iba a jugar Cuadrado. Fue un momento duro, me dolió”, relató.

El delantero reveló que fue muy duro haber salido de la formación titular para esos partidos y que lloró.

‘‘Solo lo había vivido con mi familia, porque lloré antes del partido. Y en Brasil fue lo mismo porque había trabajado para ser titular”.