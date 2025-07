Francisco Mosquera volvió por lo alto, impuso récord panamericano y ahora piensa en Mundial y Juegos Olímpicos

“Volver a competir por el país es algo que no solo me llena de alegría, sino de esos nervios que da llevar el tricolor. Es una emoción indescriptible poder estar nuevamente haciendo lo que me apasiona, y hacerlo bien me llena de felicidad, porque el regreso se hizo de la mejor manera”, comentó Mosquera, quien también se sorprendió por las manifestaciones de cariño que recibió, no solo de los colombianos, sino de varios rivales.

“Estar de nuevo en la plataforma, rompiendo récord panamericano y mejorando mis marcas en una nueva división, es un premio a todo lo que tuve que pasar durante la suspensión”, comentó el antioqueño.