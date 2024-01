Tras revelarse la escultura en honor al jugador colombiano Radamel Falcao García, realizada por el artista y escultor samario Antonio Irisma, y de recibir varias críticas en redes sociales por el poco parecido con el ídolo, según los internautas, el autor de la obra, se pronunció al respecto y expresó que la escultura aún no está terminada.

Después de casi seis años de trabajo, el escultor samario está a poco de terminar su gran obra, y a pesar de las críticas y burlas que ha recibido durante el proceso, no ha parado y a punta de cemento, varillas de acero, gravilla, estuco y pintura dorada, ya casi la completa.

Sin embargo, el artista empírico se pronunció durante este martes 16 de enero en una entrevista realizada en Mañanas Blu, donde respondió a todas las criticas, diciendo que la obra no está aún terminada y que sí guarda un parecido con el goleador histórico de la Selección Colombia.

“Soy aficionado y escultor empírico. Me atreví porque siempre admiré a este futbolista desde que salió y, aunque ha habido comentarios de toda clase, quise hacerle un homenaje de forma sencilla a Falcao. No hemos terminado la cara, se parece, pero perfecta, no me va a quedar por la inexperiencia y atreverme a trabajar la estatua en altura. Todavía le hace falta, retocar el cabello, trabajarles a los ojos, pulir más las cejas”, afirmó el escultor en la entrevista.

Además, el artista samario reveló que la realización de la escultura ha sido solo con recursos propios y de uno u otro material que se ha podido conseguir por parte de donaciones de las personas.