En la pista Pedro Armando Causil es aguerrido, batallador, potente y competitivo. En el Mundial de Ibagué llegó a 21 medallas de oro y también logró un récord del mundo, demostrando que sigue siendo el mejor.

En medio de la efusividad de la competencia habló del retiro, pero ya en la calma de su casa, con su familia y mientras disfruta de unas vacaciones, Pedro afirma que esa es una decisión que tomará con ellos, sus seres queridos que siempre han sido su apoyo y principales fans.

¿Qué significó este Mundial para usted?

Publicidad

“Mucho, en lo personal después de tanto tiempo de estar quieto sin un evento internacional, todos saben que me gusta mucho competir, leso era lo que estaba esperando y me gusta estar en ese nivel que mostré me gusta ser competitivo y seguir disfrutando con lo hago.

Había ganado medallas por todo el mundo, ¿qué sintió y cómo vivió ganar en casa?

“Correr un Mundial en casa siempre va a ser especial, es la primera vez que corría como mayores en casa porque no pude estar en Guarne 2010 y corrí en el 2007 en Cali pero era juvenil. Lo más importante y especial es que tu familia pueda estar ahí y disfrutar lo que uno logra porque ellos son claves, hacen muchas cosas por nosotros, sobre todo mis padres y por eso fue más especial poderlos tener ahí”.

El triunfo en este mundial fue sobresaliente, ¿por qué Colombia fue tan contundente, estar en casa los motivó más?

“Obviamente se siente mucho más especial, Colombia siempre ha mostrado un poderío muchos años y eso era lo que queríamos ratificar, todos venimos de una para muy larga, los procesos son muy diferentes pero acá tratamos de mantenernos igual que los años anteriores, ahí estuvo la clave que pudimos estar mucho tiempo concentrados juntos y eso nos ayudó a consolidarnos como grupo”.

Publicidad

¿Cuál de las medallas que ganó fue especial, o cuál disfrutó más y por qué?

“Realmente todas las disfruto, todas son especiales, acá lo más importante es que estaba con mi familia y ellos pudieron celebrar conmigo y disfrutar esas victorias”.

¿Cómo analiza la actuación de Colombia?

“Excelente, creo que no hay mucho que analizar, lo que demostramos en la pista fue muy contundente, lo que podemos sacar es que en Colombia a pesar de que el patinaje no es un deporte Olímpico se toma muy en serio y por eso desde la Federación y el Ministerio y las entidades le apostamos mucho a este deporte y nosotros le devolvemos todo eso con medallas”.

¿El desempeño de los juveniles fue muy destacado, cree que está asegurado el futuro y el relevo generacional en el patinaje nacional?

Publicidad

“Uno nunca puede asegurar nada, pero si hay que felicitar a los juveniles por su gran trabajo, Colombia siempre ha tenido cambios generacionales buenos, exitosos, veo que vamos por la misma línea y ojalá se puedan consolidar cuando lleguen a mayores”.

¿Dónde estuvo la clave para esa victoria tan contundente de Colombia?

“En la unidad del grupo, siempre eso es lo que ha primado en el equipo, los que salimos a la pista estábamos mentalizados y sincronizados en buscar las medallas de oro y eso nos llevó a ser tan contundentes”.

¿Siente que le faltó algo por lograr en el patinaje?

“No, todo lo que me he propuesto lo he logrado, inclusive ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno que sonaba descabellado, pero con disciplina y trabajo lo que logré y por eso lo que he ganado estos últimos años son cosas extras importantes, he sido feliz, he pasado por momentos duros como todos, pero uno crece y madura y lo veo de otra manera sin dejar de lado la parte competitiva y el querer ganar siempre”.