Este hecho se suma a otros que se presentan desde 2017 cuando durante un clásico entre América y Cali, los hinchas entraron a la cancha y se enfrentaron dejando múltiples heridos. Después, en 2019, en un partido entre el DIM y Millonarios un puñal fue arrojado desde la tribuna y cayó muy cerca de los jugadores del cuadro azul cuando celebraban una anotación.

También se recuerda el caso de Julián Mateo Molina, seguidor de Atlético Nacional, que en la tribuna de El Campín atacó brutalmente a un aficionado de Santa Fe, quien terminó gravemente herido. Así mismo, la muerte de un hincha de Unión Magdalena tras sufrir una herida mortal en los enfrentamientos entre los fanáticos del club samario y el Junior. Mientras que el año pasado en el estadio Doce de Octubre de Cortuluá los fanáticos del Cali invadieron la cancha enardecidos y agredieron, en ese entonces, al técnico Mayer Candelo y a varios jugadores azucareros.

Ante ese panorama, muchos en el país se preguntan qué pasó con el proceso de enrolamiento de hinchas ordenado por la ley, y al que cerca de 300.000 aficionados respondieron pagando 11.900 pesos para ser carnetizados y así las autoridades pudieran controlar de mejor manera los desmanes e individualizar a los revoltosos. Hoy, 6 años después de esta iniciativa no se ha avanzado más allá de esa recolección. El proceso se estancó y entre la Dimayor, el Gobierno y los clubes se lanzan la pelota.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, reconoció que no hay avances en el tema y que están buscando una manera de resarcir a las casi 300.000 personas que quedaron enroladas. “Desde el punto de vista de implementación no hay nada concreto. Somos conscientes que hay que darle una respuesta a la gente e iniciar una reparación que seguramente no es sencilla”. Para el dirigente, una solución es proponerles a los clubes que se les haga un descuento a los aficionados enrolados en indumentaria deportiva, o les den algún otro incentivo.

Además, Jaramillo es enfático en aclarar que la Dimayor ni los clubes se quedaron con el dinero de esa carnetización sino que fue el operador, TuBoleta, que cobraba por la impresión del carné. Desde este diario quisimos que nos respondieran de TuBoleta al respecto, pero no hubo respuesta.

¿Qué dice el Gobierno?

La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se comprometió a colaborar para que esta situación se solucione y puedan llegar los recursos necesarios y activar estas tecnologías. Aseguró que ya se firmó un convenio por 5.000 millones de pesos para implementar un sistema biométrico en los escenarios. “Es un tema que ya hemos analizado y de acuerdo a un decreto que dejó el pasado gobierno, vamos a implementar el reconocimiento facial y la vigilancia de quienes ingresan en todos los estadios. Vamos por buen camino y la intención es brindar protección a quienes entran a disfrutar del fútbol. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior, la Registraduría y la Fiscalia”

“Hay una responsabilidad muy grande de la Dimayor y el Gobierno, se debe analizar y debemos responder por ese proceso”, agregó la principal de la cartera.