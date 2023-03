Emanuel se codea con campeones mundiales y medallistas olímpicos en Singapur

Comida exótica

Además de los entrenamientos, y de poder observar los juegos de los mejores, Emanuel y su entrenador han podido disfrutar conociendo una ciudad en la que el antioqueño, con lo único que no ha estado cómodo, es con la comida.

La gastronomía de Singapur no ha sido del agrado de Emanuel que extraña su bandeja paisa.

Afortunadamente, antes de viajar a Singapur, el paisa cumplió con ese antojo, pues según contó su mamá, Yolanda García, tras la victoria en Portugal, el pequeño se pudo dar un banquete con una bandeja paisa y su aguapanela con limón.

“Nena, la comida de acá no me gusta, muchos insectos y animales raros se exhiben en las vitrinas, yo eso no lo voy a probar”, le ha dicho Emanuel a su mamá.

El joven le ha enviado videos de sus paseos por la ciudad, otra experiencia más para este pequeño que sigue enfocado en alcanzar su sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos.

Según comenta la página oficial del torneo, el Singapore Smash Park, las jóvenes promesas del tenis mundial, que han sido invitados ha podido conocer varias ofertas de la gastronomía local, al igual que han observado entretenimiento en vivo y han participado de varias actividades con los medallistas olímpicos y campeones mundiales que hacen parte del cuadro de clasificación en ambas ramas. Tras las charlas y los entrenamientos, estos chicos han tenido espacios para la firma de autógrafos y sesión de fotos.