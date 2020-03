Ellos soñaron con Medellín como ciudad olímpica

La candidatura que se gestó entre 2012 y 2013 para albergar las justas de 2018 fue, en voces de sus promotores, una propuesta brillante que si bien no fue reconocida como la ganadora, recibió elogios y dejó un legado en la ciudad y el país difícil de olvidar.

Líder de la ilusión olímpica

Juan Camilo Quintero. Gerente de operaciones AngloGold y exdirector Medellín-2018.

Publicidad

“Cuando la ciudad se postuló yo era el secretario privado del exalcalde Aníbal Gaviria. Él sabía que era aficionado al deporte y me invitó a ser el director de la candidatura. Se armó el equipo de trabajo, buscamos un asesor y dimos con Keneo, firma francesa de amplia experiencia que nos guió en todo el proceso. Tenía que viajar mucho para conocer el movimiento olímpico, su historia y entender sus lógicas para construir el dossier, un libro que se presentaba al COI con todos los detalles de la propuesta. En los viajes me acompañó Clemencia Anaya. Tratamos de asistir a todos los eventos del COI, fuimos a los Olímpicos de Londres-2012 y visitamos Sochi (Rusia) que se estaba preparando para los Juegos de Invierno (2014) y aunque no podíamos hacer promoción directa, hablábamos de la propuesta de Medellín. Todo lo que aprendíamos, lo replicábamos en la campaña de la ciudad, para impregnarla del espíritu olímpico”.

¿Qué mejorar en la nueva candidatura?

“Es necesario hacer visible la ciudad ante los miembros del COI, en la primera candidatura era poco conocida en el movimiento olímpico y nuestro esfuerzo fue siempre ponerla en el contexto global”.

*

Publicidad

Veedor de infraestructura

David Mora. Gerente de Lotería de Medellín y exdirector del Inder.

“Nuestra tarea estaba relacionada con el cumplimiento de los requisitos de la infraestructura deportiva. Para los Olímpicos de la Juventud, el COI busca ciudades intermedias que, aunque no tengan la capacidad económica de realizar unos Juegos de verano, sí puedan albergar estas olimpiadas juveniles que brinden, además de lo competitivo, espacios de integración cultural. Era clave tener una infraestructura ya desarrollada para que las inversiones no fueran muy altas. Medellín venía de organizar los Juegos Suramericanos (2010) para los que se construyeron y remodelaron escenarios, por lo que ya teníamos el 80% de la infraestructura acorde a las exigencias del COI. Además, el espejo de agua del Oriente cercano se presentó como subsede para las disciplinas náuticas. Por eso cada vez que se iban dando los cortes de evaluación, pasábamos con una buena calificación”.

¿Qué reforzar en la candidatura a 2026?

“Es importantísimo el lobby, aunque en esa ocasión no fue negativo, quedó claro que nos faltó la primera vez. Esta campaña tendrá la ventaja de que la ciudad ya pagó ‘el derecho de piso’ porque se ganó un reconocimiento por el proyecto que se realizó para 2018”.

*

Promotora académica

Clemencia Anaya. Vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana.

“La labor era la de impregnar a toda la organización de olimpismo. Uno de lo requisitos era que la ciudad debía respaldar la candidatura y los rivales tenían la ventaja de que ya habían sido sede de Olímpicos o tenían una historia olímpica amplia. Por eso debíamos dimensionar a Medellín en el concepto de unidad, de utilizar el deporte como eje de transformación social. Mi trabajo, entonces, fue unir todas las áreas de manera tal que no solamente se hiciera una gran presentación metodológica de acuerdo a los requisitos del COI sino que también la ciudadanía se ‘olimpializara’, que sintiera el deseo ser sede y le mostrara al mundo las ganas y el entusiasmo de ser una ciudad olímpica. Igual me hice cargo de que Medellín hiciera presencia en eventos académicos, asistimos a conferencias COI de educación, equidad, sostenibilidad, a tal punto que logramos el premio de Medio ambiente y Deporte en 2012”.

¿Hay algo que se deba cambiar para triunfar?

“Hubo un mal manejo del juego limpio. La sombra de la violencia que carga el país fue usada por otras campañas para favorecerse. También hay que traer a los miembros votantes del COI a que conozcan Medellín para que se den cuenta de que tenemos una ciudad y un país extraordinario que todo el que la visita quiere regresar”.

*

Gestor deportivo y operativo

Mauricio Pinzón. Director deportivo Juegos Suramericanos-2010 y Medellín-2018.

“Gracias a la experiencia de Suramericanos me llamaron para desempeñar la misma labor en la candidatura de los Olímpicos. Fui el encargado de plantear el calendario del evento, el reglamento y juzgamiento, dónde se realizarían las competencias, qué escenarios teníamos y cuáles nos faltaban, etc. El diagnóstico que hicimos con Keneo nos arrojó que la ciudad contaba con dos cluster o parques deportivos que facilitaban la operatividad de las justas: la unidad deportiva Atanasio Girardot y el corredor entre el club El Rodeo y la unidad deportiva de Belén, además de la subsede de Guatapé. También teníamos escenarios en colegios y universidades. Encontramos que, en ese momento, nos hacía falta un estadio para hockey sobre césped que podíamos construir en Belén, otros deportes se albergarían en espacios temporales y planteábamos remodelaciones y adecuaciones en los escenarios que dejaron los Juegos de 2010. También desarrollamos el proyecto de la Villa Olímpica que se iba a construir entre los barrios Santa Mónica y San Javier”.

¿Qué se necesita para la próxima candidatura?

“Más que necesitar es revisar la inclusión de las disciplinas que el COI les permite a los organizadores. Una propuesta interesante sería los deportes alternativos, de auge entre los jóvenes, y escenarios abiertos que convoquen al público fácilmente”.

*

Enlace con Comités olímpicos

Alberto Ferrer. Miembro de la Academia Olímpica y exsecretario general COC.

“Como trabajé con Andrés Botero en el COC (hasta 2012) y en ese momento él era director de Coldeportes (ahora Ministerio del Deporte) y miembro COI, me invitó a trabajar en la candidatura, lógicamente con la anuencia del exalcalde Gaviria. Mi misión era manejar las relaciones con los comités olímpicos porque cada país significaba un voto para nosotros. Lo más importante era convencer a los países de la región para que nos apoyaran porque América sumaba dos ciudades en competencia: Medellín y Buenos Aires. Nosotros sentimos un respaldo absoluto porque acabábamos de hacer los Juegos Suramericanos y las naciones participantes quedaron impresionadas con la organización de las justas, el orden, los escenarios, la villa, el público, eso dejó claro que estábamos listos para un evento más grande. Lastimosamente, en el momento de la elección, en Lausana, varios países africanos, con los cuales contábamos, cambiaron de decisión y no respaldaron nuestra propuesta”.

¿Qué corregir para ganar esta vez?

“Desde el rol que ejercí recomiendo empezar a tener buenas relaciones con los comités de la región ya que han cambiado en un 80%. El tener a un miembro COI, como Luis Alberto Moreno, presidente del BID, es importantísimo”.