Arropados con la bandera tricolor, y sonrientes, han llamado la atención ante el mundo no solo por talento y progresos, también por su descendencia y la prioridad de defender un país en el que no nacieron.

Ambos, de cabello crespo, piel morena y de piernas veloces, heredaron los genes atléticos de su padre, un gigante de 2.02 metros de estatura, quien jugó básket para el Valle, Paisas de Antioquia, Piratas de Boyacá y para los Mineros de UTEP de la Universidad de Texas.

“Desde niños se les inculcó a ellos el amor por Colombia y les gustó mucho, porque aprendieron a querer más a su país estando acá que viviendo allá”, le dijo Héctor en días pasados a El Colombiano.

Casado con Temple Creamer, una mujer rubia, de ojos claros y profesora de inglés, también tienen otras dos hijas: Samantha, de 26 años y que también practica atletismo, y Lily, la menor, a la que le gusta el fútbol. Gracias a esta herencia, Colombia ha gozado de hazañas.

“Lo que más rescato es cómo la familia se une. He escuchado que la comunidad latina me sigue y eso significa mucho para mí. Siento que llevo bien ese peso sobre mis hombros. Y algo que quisiera es que los chicos de Colombia que me ven sepan que pueden jugar fútbol americano si quieren, a pesar de que no es un deporte súper popular allá, pero si pones tu mente en ello, tus sueños se pueden hacer realidad”, indicó Christian en entrevista con los Patriots.